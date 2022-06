Kallas soovitas Ratasel riigikogu esimehe kohalt tagasi astuda

Ernitsa küsimusele vastates selgitas Kallas, et parlamentaarsele korrale on kohane, et peaministril on õigus esitada presidendile ettepanek ministrite ametist vabastamiseks. Ta toonitas, et ka õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et see on õiguspärane.

«Meil on selliseid olukordi ka varem olnud. On olnud täpselt samamoodi vähemusvalitsus,» lisas Kallas.

Ta ütles, et talle jääb arusaamatuks, miks üks valitsusliidu osapool ütleb, et tahab olla selles liidus, kuid paneb samal ajal kokku midagi muud. «Mina olen teinud nii, et kui me mõlemad oleme tunnistanud, et see suhe koalitsiooni näol ei toimi, siis me lõpetame selle ära, paneme kokku uue koalitsiooni ja senikaua on meil vähemusvalitsus,» rääkis Kallas.

«Teil parlamendiliikmetena on väga hea võimalus põhiseadusest tulenevalt siis teha mulle umbusaldus ja võtta mind maha, kui ei sobi, kui teil on see parlamendi enamus koos,» lisas ta.

«Minu jaoks tegelikult ainuke küsimus on riigikogu esimees, keda näiteks te ei saa maha võtta, kui parlamendi enamus muutub. Tema võib-olla võiks tagasi astuda,» pakkus Kallas välja.