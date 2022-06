Zelenskõi: Venemaa suurendab Ukraina edu tõttu gaasisurvet Euroopale

"Venemaa propagandistid hakkasid ühtlasi aina hoogsamalt valeuudiseid tootma, et õhutada Ukrainas meeleheidet, kuid ma ei usu, et ükski neist võltsingutest võiks töötada," ütles Zelenskõi.

Zelenskõi kinnitusel tehakse praegu kõik, et need Venemaa eelised kaotada. President rõhutas, et võitleb iga päev selle eest, et Ukraina saaks vajalikke relvi ja varustust.