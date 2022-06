Postimees jookseb viiendat korda Tipust Topini

«Tipus Topini on selgelt kõigist teistest jooksudest eristuv just seetõttu, et tegemist ei ole võistlusega ja meil osalevad kümneliikmelised tiimid,» lausub peakorraldaja Sten-Eric Uibo, «sellest tulenevalt on jooksul hoopis vabam ja lõbusam õhkkond, kui tavaliselt spordivõistlustel, kuid samas pole kuhugi kadunud füüsiline pingutamine, mille teeb keerukamaks ka öine ärkvel olemine,» lisab Uibo.

Tegemist on huvitava jooksuüritusega, mida võib võrrelda meeskonna koolitusega, kus tuleb koos lahendada esmapilgul ülikeeruline ülesanne,“ kommenteeris Postimehe võistkonna kapten Aivar Reinap. «Oleme raskused igal aastal edukalt ületanud ning koos rõõmsalt Pirital finišeerinud. Postimehes töötavate heade jooksjate arv on iga aastaga suurenenud ehk hea meel on tõdeda, et tervislikud eluviisid on meie majas üha populaarsemad!»