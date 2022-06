Presidendi kantselei palkas «kiirreageerija» Karise kodu juurde muru niitma

Leping on vajalik olukorraks, kui Elva vallas asuvas presidendi kodumajas on tulemas ametlik üritus või kohtumine ja enne seda on tarvis esinduslikkuse huvides kiiresti maja ümbrusest muru niita. Just sellisel juhul sekkub presidendi kantselei palgatud «kiirreageerija». Muru niitmise teenuse eest tuleb lepingu järgi maksta vaid juhul, kui seda teenust ka reaalselt kasutatakse.