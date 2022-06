Kohutav kogemus massaažilaual: «Paljas Türgi mees hüppas mulle selga ja andis kätele voli»

Kümme aastat Türgis elanud poliitikavaatleja Hille Hanso peab seda riiki üldiselt turvaliseks sihtkohaks ka iseseisvalt reisivatele naistele. «Üksikuid turistide vastu suunatud seksuaalrünnakuid on Türgi meedias aeg-ajalt kajastatud,» märkis ta. «Selliseid asju võib juhtuda igal pool. Kahju, et vägivald leidis aset siin, rikkus ära inimese ilusa puhkuse ja tekitas talle trauma võib-olla kogu ülejäänud eluks.»

Kerli käib sageli tervise pärast massaažis, Eestis on see turvaline. «Türgi meeste kohta olime kuulnud igasuguseid lugusid. Seepärast küsisime kohe naismassööri, aga meile öeldi, et neil on pakkuda vaid mehi. Kaalusime õega, kas teenust üldse osta, ent pidasime reisifirma valitud hotelli piisavalt turvaliseks,» meenutas naine.