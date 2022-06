FOTOD ⟩ Eesti kaitseväelased jõudsid Malist tagasi koju

Eesti kontingendi vanema major Rauno Vahimetsa sõnul on kaitseväes kõige olulisemaks üksusele püstitatud ülesande täitmine.

«Kõik kontingendile määratud ülesanded said eeskujulikult täidetud ning selle tulemusena on üksustele tunnustust avaldanud ka Prantsusmaa kaitseväe juhataja. Näitamaks prantsuse pataljoni usaldust Eesti jalaväerühma suutlikusse, püstitati rühmale vastutusrikkaid ülesandeid, mis näitas, et oleme prantslaste jaoks tugev liitlane,» ütles major Rauno Vahimets.