Bideni sõnul pole majanduslangus vältimatu

«Vajadus vaimse tervise eest hoolitsemise järele on Ühendriikides hüppeliselt kasvanud, sest inimesed on kogenud häirivaid asju. Kõik, millega nad on siiani arvestanud, pole enam kindel. Kuid suurem osa sellest juhtus koroonakriisi tagajärjel,» seletas Biden.

Pessimism on kandunud üle ka majandusse ning rekordilised hinnad ja püsiv inflatsioon on seadnud ohtu demokraatide võime hoida oma kohti vahevalimistel esikojas ja senatis.

«Kui inflatsiooni on minu süü, siis miks on kõigis teistes maailma suuremates tööstusriikides inflatsioon kõrgem? Kas te küsite seda endalt?» ütles president.

«Olge enesekindlad, sest ma olen kindel, et meil on 21. sajandi teisel veerandil edu saavutamiseks parem positsioon, kui ühelgi teisel riigil maailmas. See on fakt,» toonitas Biden.