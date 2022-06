Ivari Padar: veenva hinnatõusumeetmeta sotsid Reformierakonna valitsusega liitumist ei mõistaks

Padar tõdes, et kolmapäevane arutelu sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsioonis koalitsiooniläbirääkimiste edenemise üle läks kohati päris kirglikuks. «Tõdesime, et sotsiaaldemokraadid on seni tegutsenud valitsuse kokkupanemisel osapooli ühendavalt, et Eesti saaks praeguses julgeolekukriisis kiiresti uue toimiva valitsuse.»

Pettumus oli aga sotside jaoks kuulda, et inimeste toimetuleku tagamises pole erakondade vahel veel paistmas üksmeelt. Ta märkis, et riigikogus on sotsiaaldemokraadid juba varem teinud ettepaneku tõsta alampalka ja muuta kogu alampalk tulumaksuvabaks. «Just see on tõhus meede, et keskmise ja väiksema sissetulekutega inimestel jääks palgapäeval rohkem raha kätte. Näiteks keskmine õpetaja võidaks niimoodi aastas juurde ühe kuupalga, et hinnatõusus toime tulla,» selgitas Padar.

Ta jätkas: «Suhtlen keskmisest rohkem inimestega väljaspool päälinna ja tean, et meie piirkondadel on selge ootus, et uus valitsus tegeleks jõuliselt inimeste toimetuleku tagamisega. On vaja tagada, et keskmise ja väikese sissetulekuga pered ei kaotaks kiires hinnatõusus oma senist elatustaset. Kui sündivas koalitsioonileppes pole sees veenvat meedet hinnatõusuga hakkamasaamiseks, siis ei mõista ka meie liikmed, miks me Reformierakonna juhitud valitsusse läheme. EKRE opositsioonis hoidmine ei ole üksi piisav põhjus, miks minna juhitud valitsusse, kus me oma põhimõtteid ja eesmärke täita ei saa.»

«Paljud meie omavalitsusjuhid ja kohalikud aktiivsed liikmed on viimastel kuudel aktiivselt suhelnud valijatega erinevatel laatadel ja vabaõhukogunemistel – Eesti inimeste toetus alampalga maksuvabastusele on selge ja valdav,» lausus Padar.

SDE põhikirja järgi annab lõpliku hinnangu koalitsioonileppele ja valitsusse minekule erakonna volikogu, kus enamuse moodustavad just erakonna piirkondade esindajad.