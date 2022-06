ANALÜÜS ⟩ Riik ei toeta perevägivalda pealt näinud lapsi piisavalt

Seadusandlikult on viimasel kümnendil võetud vastu mitmeid olulisi muudatusi, mis aitavad laste õigusi paremini tagada. Samuti on spetsialistide seas laiemalt teadvustatud ja kasutusele võetud lapsesõbraliku menetluse põhimõtteid, mis aitavad paremini arvestada laste vajadustega. Samas on tekkinud küsimused, kuidas käsitleda vägivalda pealt näinud lapsi menetluses, kuivõrd on menetluses nende vajadusi hinnatud ja nende õigused (nt lapstunnistaja ja -ohvri võrdluses) tagatud ning lapse parimate huvidega arvestatud.

Analüüsist selgus, et üheks peamiseks murekohaks on see, et perevägivalla ohvriks sattunud laste toetamisel ei saa erinevad asutused piisavalt koostööd teha. Peamine lapse toetaja on kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kuid näiteks kriminaalmenetlusega seotud info ei jõua alati temani, et ta saaks lapsele parimat tuge pakkuda. Näiteks olukorras, kus laps on perevägivalda pealt näinud ja ei ole menetlusse formaalselt kaasatud. KOV-i lastekaitsetöötajad saavad lapsele selle menetluse käigus pakkuda tuge vaid siis, kui lapse bioloogiliste vanemate vanemlikke õiguseid on piiratud ning lapse eestkostjaks on määratud KOV. Paremini on lapsi võimalik toetada tsiviilõiguslikes vaidlustes.