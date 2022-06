KIISU TERROR ⟩ Kuri kass ründab Pirital koeri

Postitustest selgub, et kass on mitut koera kriimustanud ja tekitanud vigastusi. Samuti on kassil komme koeri jälitada.

Veel selgub postitustest, et kass on koeri terroriseerinud pikemat aega. «Juba paar suve tagasi tuli kassi peremees minu juurde ja ütles, et ma jalutades koeri nende muru peale ei laseks, sest neil on väga kuri kass, kes võib rünnata. Olen seda arvesse võtnud ja alati teisel pool teed käinud. Omanik on kassi käitumisest teadlik, aga ei plaani midagi ette võtta,» kirjutab koeraomanik.