Suursaadik Lubi: brittide tuumaheidutus ulatub ka Eestini

Suursaadik Viljar Lubi kabineti seinal pälvib tähelepanu Marko Mäetamme kunstiteos «Kõigil on lõbus», millel toimekalt askeldavad väiksed alasti figuurid erinevatest soost, rassist ja isegi liigist.

«Kuidas ma ütlen… see on meeskonna kingitus mulle, kui puhkuselt saabusin, siis rippus ta juba siin,» jääb Eesti üks tippdiplomaate reserveerituks. «Las ta siis olla – kunst on kunst.»