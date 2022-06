Endise noorkotka teekond malevapealikuks

Keegi peab ju seda tööd tegema, need on meie noored ja tulevik. Kes ei tahaks helget tulevikku? Me ei saa nuriseda, et noorus on hukas, kui keegi nende tuleviku nimel vaeva ei näe ja neisse ei investeeri. Lisaks see, et kui viibida noorte seltskonnas, hoiab see meid noorema ja värskemana. Kui näed, kuidas noored kasvavad õiges vaimus, nende loovus puhkeb õide, potentsiaal avaneb ja isamaaarmastus kasvab, tähendab see, et oled juhatanud neid õigele teele ja see tasub vaeva ära, iga kell.

Milline on kõige meeldejäävam mälestus ja/või õpetlikum kogemus noortetööst?

Neid on palju. Raske on midagi välja valida. Õpetlik kogemus oleks see, et inimesi on raske õppida usaldama. Kui jõuad sellesse punkti, et noor hakkab sind usaldama ja austama, siis mõistad, et iga öeldu ja õpetatu on tohutu vastutus, aga ka ehitusmaterjal korraliku vundamendi tarvis edaspidiseks eluks, kuhu noor sirgub. See läheb väga korda. Teiseks on see, mida noored ise vastu annavad, väga suur tunnustus, näidates, et teed õiget asja. Kolmandana toon välja, et kogu vabatahtlikult panustatud aeg ja vaev ei ole maha visatud, vaid see panus kandub noortes edasi ja me ei suuda isegi arvata, mida meie edukad noored suudavad selle toel korda saata nii Eestis kui ka laias maailmas.

Katriine Laanjärv on sirgunud kodutütrest naiskodukaitsjaks

Katriine Laanjärv Foto: Postimees