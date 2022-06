POLIITIKA ⟩ Kõige mõjukam poliitik kogu Rootsis ei toeta NATOga liitumist

Tegusaid naisi kirjeldades öeldakse olevat šovinistlik rääkida nende riietusest. Riksdagi liikmel Amineh Kakabavehil sel teisipäeval seljas olnud roosa lilleline kleit väärib siiski tähelepanu. See on ju otsekui kindaheit konservatiivsete moslemimeeste poolt naistele ette kirjutatud tumedatoonilistele nikaabidele ja burkadele. Kleit on miski, mida Amineh oma sünnimaal Iraanis poleks pärast šahhi kukutamist endale mitte iialgi lubada saanud.

Täpsemalt on Kakabaveh Iraanist pärit kurd. See on oluline, sest kui 1970ndatel haarasid Iraanis võimu islamifundamentalistid, muutus mitmes Lähis-Ida riigis – sealhulgas Türgis – vähemusrahvaks olevate kurdide olukord veelgi keerukamaks. Kakabavehi lapsepõlve kohale langes üle miljoni surma kaasa toonud sõda Iraani ja Iraagi vahel, varjumine mägedesse, liitumine kurdi iseseisvuse eest võitleva Pešmergaga. Tulevase naispoliitiku toonast kehapikkust tol ajal kirjeldab Kakabavehi raamatu pealkiri «Mitte pikem kui Kalašnikov» (teos ilmus tänavu mais muide ka saksa keeles); Pešmerga tähendab omakorda aga «surmale silmavaatajaid» või «neid, kes surevad esimesena». Paljud tõepoolest surid, mitmed Kakabavehi sõbrad ja sugulased. «Me leidsime mu onu sõrmed üles alles 12 päeva pärast pommiplahvatust,» märgib Kakabaveh ühel hetkel ja korraga on ta silmad pisaraid täis.