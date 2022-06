Riigikaitsemissiooniga koolijuht

See tähendab pühendumist, aega, järjepidevust, pidevalt uue otsimist ja genereerimist, kohustusi, vastutust ja eneseteostust. See on pidev eneseareng ja enese jagamine, pidev valmisolek uuteks väljakutseteks ja kogemusteks.

Esimese asjana tuleb pähe teadlikum ja kohusetundlikum noor. Mulle tundub, et organisatsiooni kuulunud noorele on teenistus kaitseväes iseenesestmõistetav, ta on selleks valmis ja teadvustab laiemalt oma rolli riigikaitses. Need noored on valmis raskuste ületamiseks ja eneseteostuseks. Kodutütardesse kuulumine toetab nende meeskonnatöö oskusi ja annab võimaluse arendada endas juhioskusi, mis on laiemas pildis üliolulised oskused. Olen kindel, et organisatsioonist väljuv noor on oma oskuste ja kogemustega suur väärtus ühiskonnale – neid on õpetatud eesmärgipäraselt igas olukorras toime tulema ja teisi aitama.