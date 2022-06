INTERVJUU ⟩ Rene Arikas Estonia hukupaigalt: kui on võimalus, tooksime välja ka vöörirambi

7. juunil startisid Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) ja Rootsi Õnnetuste Uurimise Amet Estonia hukupaigale, et seal läbi viia fotogramm-meetria uuring.

OJK juht Rene Arikas sõnas reedel Postimehele, et seni on uuringud hästi läinud ning neljapäeval lõpetati fotogramm-meetriline põhiuuring. Reedel ja laupäeval uuritakse merepõhja profilaatoriga, mille eesmärk on tuvastada vraki ümbruses merepõhja profiil.