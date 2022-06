Märt Avandi ausalt Kaitseliiduga liitumisest

Kuidas said enne liitumist infot Kaitseliidu kohta?

Ma ei osanud midagi oodata, sest puudusid asjakohased teadmised. Kuna olen alles nii roheline, siis on veel vara vastata, mida olen saanud. Need õppused, kus olen seni osalenud, on olnud väga asjalikud. Instruktorid teevad oma tööd väga hästi.