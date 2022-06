Kiivri ja kübaraga: Naiskodukaitse toob naised riigikaitse juurde

Tõsi. Aga valdav hulk naisi ei tea seda kohe ja neil ei ole valmisolekut kuulipildujat haarata. Me pakume riigikaitselist keskkonda naistele ühiskonnale vajalike ülesannete täitmiseks. On ka teistsuguseid rolle. Kui tahad ja oled valmis panustama näiteks elanikkonna kaitsesse. Paljudele erialadele on rakendus nii maakaitses kui ka laiapindses riigikaitses, näiteks evakuatsioonirühmas. Kui ei taha ülesannet võtta kohe praegu, siis läbid viie nädalavahetusega baasväljaõppe ja oled ka sellisel juhul väärtuslik liige. Vähemasti saad kriisis ise hakkama. Mõnikord on vaja astuda mitu sammu, et naine jõuaks arusaamiseni, et ka tema jaoks on sõjaajaüksus ja relva kandmine okei.