Põgenikud saavad üüritoetuse taotlusi esitada 43 omavalitsuses, mujal oodatakse volikogu heakskiitu

Ameti peadirektori kohusetäitja Jako Salla selgitas, et selleks, et sõjapõgenikke aidata, saavad nad taotleda ühekordset hüvitist üürimisega alustamise kulude katkmiseks. «Olgu selleks siis esimesed üürimaksed, maakleritasu või hädavajaliku sisustuse hankimine. Kui aga sõjapõgenik peaks jääma mingil põhjusel hätta üürimaksetega, saab ta samuti taotleda toimetuleku toetust, nagu ka kõik teised Eesti elanikud,» ütles Salla.

Üürikulude hüvitise maksimaalne suurus alates 1. juunist on kuni 1200 eurot, mis on kuuekordne toimetulekupiiri suurus (toimetuleku piir on 200 eurot). Sellest on KOV-il lubatud maha arvata halduskulu kuni 50 eurot, seega on maksimumsumma kuni 1150 eurot. Hüvitis makstakse välja arvestades hetkel kehtivat toimetulekupiiri määra, sõltumata sellest, millal üürileping sõlmiti.