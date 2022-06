Lääne-Nigula vald jättis Risti tuulepargi kohtutee katki

«Nagu te teate, kaotasime ka teises kohtuastmes. Advokaatide seisukoht oli, et meil pole mõtet edasi vaielda,» ütles Lääne-Nigula vallavanem Aivar Riisalu Lääne-Nigula vallavolikogu istungil neljapäeval. 27. juunini oleks vallal võimalik pöörduda riigikohtusse. «Vallavalitsus on teinud otsuse, et edasi me ei kaeba,» ütles Riisalu istungil.