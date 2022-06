Colombia presidendiks valiti vasakpoolne Gustavo Petro

Uus president peab riigi välja tüürima kriisiolukorrast. Colombiat on räsinud tugevalt koroonapandeemia, majanduslangus, uimastikaubandusega seotud vägivalla kasv ning sügav viha poliitilise eliidi vastu. Ligi 40 protsenti ühiskonnast elab allpool vaesuspiiri ja töötuse määr on 11 protsenti.

Petro on olnud poliitikas alates 1990. aastast, mil tema sissirühmitus M-19 sõlmis riigiga rahu ning muutus parteiks. Paljude kartus on see, et Bogota endine linnapea võib pöörata Colombia autoritaarse ja populistlik-sotsialistliku riigi teele ehk nagu seda on naaberriik Venezuela.