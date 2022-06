Nõmme linnaosavalitsus nõuab Hiiu staadioni rekonstrueerimist mitmefunktsiooniliseks staadioniks

Nõmme linnaosavanema Karmo Kuri sõnul toetatakse igati Hiiu staadioni rekonstrueerimise ideed. «Meie seisukoht aga on, et staadion rekonstrueerimise käigus ei tohi ära kaotada korvpalli- ning võrkpalliväljakut ja see peab jääma mitmefunktsiooniliseks. Nõmmel ei ole teist alternatiivset kergejõustiku staadionit, mida koolid saaksid kasutada. Seetõttu peame me hea seisma ka teiste Nõmmel harrastavate spordialade eest,“ rääkis Kuri.