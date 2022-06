Sütiste metsa küsimust arutav kinnine komisjon äratab aktivistides pahameelt

Teadaolevalt asuti kohalike elanike seas armastatud metsa rajama asfaltradasid, mille käigus langetati loodusesõprade nördimuseks ka sadu puid. Keskkonnaaktivistid pole aga sugugi rahul, et kinniste uste taga kokku tulla plaaniv komisjon ei kaasanud piisavalt loodusetundjaid, kuid sisaldab see-eest neidki isikuid, keda aktivist Gilleke Kopamees nimetab juba tehtud «keskkonnapättustes kahtlusalusteks». «Nüüd hakkavad need samad inimesed oma tööd uurima,» leiab Kopamees ning väidab, et komisjoniga liituda soovinud aktivistidele on öeldud selge «ei».

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ei soovi komisjoni liikmeid nimeliselt välja tuua, kuid kommenteerib Postimehele, et komisjoni kuuluvad 3 MTÜ Nõmme Tee Seltsi esindajat, akadeemik, ratastooli kasutajate huvide eest seisja, SA Eesti terviserajad esindaja, 2 keskkonna- ja kommunaalameti esindajat, Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja, TalTech poolt maastikuarhitekt ja MTÜ Sütiste Metsa Seltsi esindaja. Postimehele näidatud kokkutulekukutses on Tallinna linnavalitsuse meiliaadress seitsmel adressaadil ning meili põhjal võib saada aru, et komisjoni kuulub ka teedeehitusfirma projektijuht.

«Kus on komisjonis bioloogid?» pärib keskkonnaaktivist Kopamees rahulolematult vastu ja väidab, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal «elab ja toitub üle 120 liigi erinevaid linde. Kus nahkhiireuurijad, kus väikeimetajate uurijad? Roomajate inventuur on alles pooleli kaitsealal, samuti on pooleli nahkhiirte inventuur!»

Tema kaasvõitleja Indrek Hein pole aga rahul, et maastikukaitsealaga ei ole õnnestunud liita Üliõpilaste teest Mustamäe poole jäävat maa-ala, kuhu plaanitakse tema andmeil rajada 21.5 meetri kõrgune angaar.

«Nii mahuka hoone piirkonda ehitamine mõjutab kindlalt niiskusrežiimi piirkonnas, mis mõjub hävitavalt piirkondlikule liigirikkusele,» leiab Hein.

«Mustamäe elanikud on väga ärritatud sellest, et endiselt neid ei kaasata nende tähtsamate rekreatsioonialade kujundamisesse.»