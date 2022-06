POLITSEI PALUB ABI ⟩ Lasnamäel elanud noormees on juba kaks kuud kadunud

Alex on 180 sentimeetrit pikk ja sportliku kehaehitusega. Tal on lühikesed mustad juuksed ja tumepruunid silmad.

Teadaolevalt oli Alexil viimati peas must nokamüts, seljas must T-särk, jalas mustad taskutega püksid ja mustad nahast kirsasaapad. Pärast 20. aprilli on Alexi telefon olnud välja lülitatud ja tema täpne asukoht on teadmata.