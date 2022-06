Helibarjääri ületanud hävitajad tekitasid Loode-Eestis maavärinahirmu

Ülehelikiirusel lendamine oli vajalik, et jõuda võimalikult kiiresti tuvastamist vajava lennukini ja tagada õhuruumi kaitstus.

Plahvatustesarnast heli kuulsid paljud Loode-Eesti elanikud ning see tekitas arvamust, et tegemist võib olla taas maavärinaga. Inimesed kirjeldasid sotsiaalmeediagruppides, et lisaks paukudele oli kuulda, kuidas nende maja värises.