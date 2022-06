Välisministeeriumi pressiesindaja Kristina Otsa kinnitusel on Tarand uuele ametikohale küll määratud, kuid lähetuseks vajalikud protsessid on veel töös. Tavapärane pikaajalise välislähetuse aeg on kolm aastat. Tarand ise uut ametikohta Postimehele kommenteerima ei soostunud.