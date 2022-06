Metsandusteemadel on sotside ja Isamaa sarved vastakuti

«Meie panime raiemahu vähendamise lauale,» rääkis Jevgeni Ossinovski (SDE). «Reformierakond on nõus, et Savisaare otsus (raiuda riigimetsa võrreldes eelmise keskkonnaministri otsusega üle 2300 hektari rohkem – toim) tagasi keerata, aga seda on vähe. Me tahaks leppida, et RMK raiemaht hakkab lähiaastatel mingi sammuga vähenema. Praegu on selleks hea aeg, sest kestvuslepingud lõppevad. Võtavad järgmisel perioodil vähem kohustusi.»

«Reformierakond on seda meelt, et pigem võiks Savisaare raiemahu tagasi pöörata, aga üksmeelt selles pole,» täiendas Mart Võrklaev (RE), viidates Isamaa vastuseisule. Isamaa esindaja Andres Metsoja põhjenduse järgi on asi selles, et läheme sügisele vastu ja meil on puiduhakkega probleem. «Kui läheme tagasi Möldri otsuse juurde, kas siis anname sisendi, et tuleb energiaturvast kaevandada? Kas lepime kokku, et Eesti Energia kateldes ei tohi puitu põletada? Kuidas jõuda selleni, et tuba oleks soe ja ressurss säästlikult kasutatud?»