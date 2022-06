Kõrgkoolide rektorid teavitasid eile pressikonverentsil taas avalikkust kroonilisest alarahastamisest tingitud probleemidest, käies samas välja selge plaani, mis nende hinnangul lubaks olukorda stabiliseerida. Keset koalitsioonikõnelusi tehtud avaldus on järjekordne katse anda ühiskonnale ja poliitikutele selge signaal, et kõrghariduse rahastamine on sügavas kriisis.