USA ja liitlased üritavad veelgi piirata Venemaa naftatulusid

«Me räägime hinnapiirangutest või hinnaeranditest, mis tugevdaksid hiljutisi ja edaspidi kavandatud energiapiiranguid. Eesmärk on suruda alla Venemaa nafta hind ja Putini tulud, kuid võimaldades samal ajal jõuda suurematel naftakogustel maailmaturule,» rääkis Yellen.

Rahandusminister selgitas, et hinnalagi väldiks mõjude ülekandumist madala sissetulekuga ning kõrgete toidu- ja energiakuludega vaevlevatele arengumaadele.

Yellen viibis Kanadas, et arutada koos asepeaminister Chrystia Freelandiga strateegiat, kuidas kaks riiki jätkavad Ukraina kriisiga tegelemist, võitlevad hüppeliselt kasvava inflatsiooniga, tugevdavad ülemaailmseid tarneahelaid ja kindlustavad kriitilise tähtsusega mineraalidega varustatuse.

Mõlemad nõustusid, et inflatsiooni juhtimine on suures osas keskpankade ülesanne, kuid jätsid avatuks võimaluse valitsuste sihipärasteks meetmeteks, et leevendada kõrgete bensiini- ja toiduarvetega hädas olevate ameeriklaste ja kanadalaste probleeme.