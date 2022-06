Vene piirivalve helikopter rikkus Kagu-Eestis õhupiiri

See oli tänavu teine Eesti õhupiiri rikkumine. Mullu rikkusid Vene Föderatsiooni lennukid Eesti õhupiiri viiel korral.

Välisministeerium andis Vene suursaadikule üle noodi

Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi, et avaldada protesti ja anda üle noot õhupiiri rikkumise kohta.

Eesti seisukohast on tegemist äärmiselt tõsise ja kahetsusväärse juhtumiga, mis kahtlemata tekitab lisapingeid, ja ei ole kuidagi vastuvõetav.

Venemaa suursaadikuga kohtunud asekantsler Rein Tammsaar rõhutas veelkord, et Venemaa on Ukrainasse tungides rikkunud rängalt rahvusvahelist õigust, jätkab tapatalguid ja on osaline ukrainlaste massiküüditamises Venemaale.