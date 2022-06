Riigikohus: volikogu poliitturistide elukohaandmeid saab vaidlustada

Põhjendatud kahtluse korral tuleb andmeid kontrollida

Riigikohus selgitas, et riikliku registri andmed peavad olema õiged, täpsed, ajakohased ja selged ning kui kohalikule omavalitsusele saavad teatavaks tõendid, et rahvastikuregistrisse võib olla kantud vale elukoht, siis tuleb andmeid kontrollida.

Kolleegium nentis, et kui kandidaat on juba valitud volikogu liikmeks, aga kontrolli käigus selgub, et tegelikult ta selles kohalikus omavalitsuses ei ela, võib see tuua kaasa tema volituste ennetähtaegse lõppemise.