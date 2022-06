LUUBI ALL ⟩ Tänavused lõpetajad on eelkäijatest paljuski paremad

Lapid ja nuustikud lausa lendavad abiturientide käes, kes samal ajal nalja viskavad ja üksteist aasivad. Koolimööbli nühkimine näib neil käpas olevat, nagu teeks seda iga päev. Nii mõnigi mainib, et viimased päevad koolis on magusvalusad: pea kõik on koos õppinud 1. klassist peale ja kuni põhikooli lõpuni oli elu lütseumis rahulik ja töine. Kolm viimast aastat on aga olnud keerulised, sest terve gümnaasiumiaeg tuli liikuda ühest koroonakriisist teise, kord käia koolis, siis saada hakkama distantsõppega, kuni Ukrainas algas sõda, mis aitas teravalt tajuda, et maailm ei pruugi alati olla tore paik. Nüüd on ees vaid lõpuaktus ja tohutult plaane, mida kaheksa noort inimest on varmalt nõus jagama.