Veteranid on Eesti vabaduse eest palju ohverdanud

Kõutsi sõnul oli välisoperatsioonide eesmärk loomulikult tõestada, et Eesti sobib NATO liikmeks. «Mäletan, kui president Lennart Meri kutsus mind n-ö läbi rääkima, et kas oleksin nõus hakkama aastal 2000 kaitseväge juhtima. Ta seadis prioriteediks Eesti saamise NATO liikmeks. Kõik need toonased pingutused olidki suunatud sellele, et Eesti oleks sõjalises mõttes NATO täisväärtuslik liige.

Väikesed riigid, nagu Balti riigid on... Me mäletame aastat 1940, olime üksi ja tulemus oli see, et meid okupeeriti. Seepärast oli ja on jätkuvalt meie julgeoleku aluseks kollektiivkaitse. NATO on ääretult tähtis ja selle nimel me ka tõsiselt pingutasime!»