«Iseenesest see ei üllata mitte kuidagi - seda nad on teinud poolteist aastakümmet koguaeg,» sõnas Kunnas.

Tema hinnangul ei tasu praegu muretseda, et Venemaa võiks Eestit või mõnd teist Balti riiki sõjaliselt rünnata. Moskva on suunanud suurema osa oma sõjalisest ressursist sõtta Ukrainas. «Kõik brigaadid on saatnud kaks pataljoni taktikalist gruppi Ukrainasse. Kõik, kes meil on siin läheduses. Pihkva dessant saatis algul viis ja pärast veel lisa. Nii vähe Vene vägesid ei ole meie lähiümbruses olnud väga pikka aega,» rahustas Kunnas.