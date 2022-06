Stoicescu: kuna info simuleeritud raketirünnakutest jõudis meieni, on selle taga poliitiline eesmärk

Stoicescu nentis Postimehele, et pole küll Soome meedias ilmunud infoga tutvunud, kuid usub, et raketirünnakute simulatsioon Eesti, Läti ja Leedu vastu sobitub sellesse pilti, et Venemaa näitab oma närvilisust.

«Ilmselt see närvilisus tuleneb sellest, et need otsused, mis on tehtud Euroopa Liidu (EL) poolt ja mida Leedu viis ellu seoses maismaatransiidiga, et need tekitavad Venemaale tõsiseid ebamugavusi.»