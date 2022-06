Liiklusõnnetuste kurb rekord: viie kuuga 14 800 juhtumit

Reimets hoiatas, et suvekuudel kasvab liiklejate arv ja suureneb sõidukiirus. «Võrreldes ülejäänud aastaga juhtub suvekuudel sagedamini kokkupõrkeid möödasõidul, teelt väljasõite, jalgratturile kahju tekitamist ja õnnetusi parkimisel. Enim liiklusõnnetusi juhtub tööpäevadel ajavahemikus 12-13 ja kell 16-18, nädalavahetustel aga laupäeval kell 12-15,» selgitas Reimets ning toonitas, et ohutuks liiklemiseks on vaja valida sobiv sõidukiirus ja sõita kaine peaga.

If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuhi Reet Veilbergi sõnul on jaanipäevale eelneval ajal liiklus väga rahutu. «Igal aastal on juunikuus näha liiklusõnnetuste kasvu, olgu selle põhjuseks koolide lõpetamised, suvekontserdid või viimased ostud kaubanduskeskustes enne pidustusi. Avarii oht on suur, kui ühel ajahetkel koondub palju autosid väiksesse piirkonda,» märkis Veilberg.