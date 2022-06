Pangatöötajatena esinenud kelmid petsid välja üle 23 000 euro

Teisipäeval pöördus politsei poole 61-aastane naine, kellele helistas väidetav Google pay töötaja ja teatas talle tema kontole sissemurdmisest. Helistaja palus naisel alla laadida programmi, mis pidi eemaldama viirused. Siis helistas naisele väidetav SEB panga ja seejärel väidetav politseitöötaja, kes ütlesid, et naise nimel tahetakse vormistada kiirlaenu. Mõlema kõne ajal juhendati naist sisestama oma Smart-ID koode. Naine kaotas kelmusega 15 999 eurot.

Teisipäeval teatas 62-aastane naine politseile, et väidetav Swedbanki töötaja helistas talle ja hoiatas, et tema pangakontole on sisse häkitud ja tema nimel taotletakse kiirlaenu. Protsessi takistamiseks palus helistaja naisel alla laadida TeamView programm ning sisestada mitu korda oma Mobiili-ID koode. Kelmuse tõttu kandis naine 7300 euro suurust kahju.