Saksamaa liitub Eesti-Läti-Soome-Rootsi soomukiprogrammiga

CAVS soomukiprogrammi eesmärk on töötada välja ühine 6x6 soomuki platvorm, mille arendamise eest vastutab Soome kaitsetööstusettevõte Patria. Saksamaa liitumisleping CAVS programmiga on plaanis allkirjastada veel enne 2022. aasta lõppu.

Patria Euroopa turupiirkonna juht Hugo Vanbockryck märkis, et Patria 6x6 on lahendus, mis suudab katta väga erinevaid vajadusi.

«Saksamaa huvi CAVS-programmi vastu on järjekordne tõestus sellest, et tegemist on väga hea ja osaliste huve teeniva kontseptsiooniga. Uute osapoolte kaasamine programmi toob kasu kõigile senistele liikmetele nii parema mobiilsuse ja hooldusvõimekuse kui ka kuluefektiivsuse näol,» ütles Vanbockryck.