PPA: viisata üritajaid meie piiripunkti ei satu

«Suuremal osal neist inimestest on Eestis elamise õigus. Ligi 35 protsenti ületavad meie piiri lühiajalise viisaga, mis võib olla välja antud erinevatel põhjustel,» lausus Purgel. Ta lisas, et omakorda ligi pooled neist, kes ületavad meie piiri lühiajalise Schengeni viisaga, on saanud viisa mõnest teisest ELi riigist.

«Kui inimene on tõesti sellesse riiki teel, pole selles midagi valet, ta saab Eestisse siseneda. Küll aga kontrollime alati põhjalikult, kas see nii ka on, ning kui meil on alust arvata, et inimene soovib minna hoopis mõnda teise riiki või tema viisa saamise põhjus ei ühti tema reisi tegeliku eesmärgiga, siis tühistame piiril viisa ning saadame inimese Venemaale tagasi,» rõhutas Purgel.