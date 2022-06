VIDEOD ⟩ «Ma ei uskunud, et nii lihtsa töö peale antakse nii suur tunnustus»

Valgetähe medali pälvinud Põlvamaa kauaaegse koolilaste bussijuhti Enno Austat rõõmustas, et teenetemärkide jagamine toimus just vahetult enne jaanipäeva. «Olin ikka täiega üllatunud. Ma ei uskunud, et nii lihtsa töö peale antakse nii suur tunnustus,» ütles Austa.