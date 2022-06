FOTOD ⟩ Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel tehti pealinna jaanipidustustega algust

«Mul on hea meel, et pärast kaheaastast vaheaega saame jälle Stroomi pargis tähistada jaanipäeva. Kavas on jaanilaat, mitmekülgne meelelahutus, suur jaanilõke ja Uku Suviste kontsert,» ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.