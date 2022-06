AJALUGU ⟩ Kuidas Lasnamäe raadiomast võitles fašistliku Itaaliaga

Uus mast

Juba 1930. aastate alguses levis ajakirjanduses arvamusi, et signaali kvaliteeti ja kogu Eesti leviala saaks märgatavalt parandada, kui viia saatja Tallinnast üle Kesk-Eestisse. See plaan lükati aga tagasi kui liiga kulukas. Pärast 1934. aasta riigipööret raadioringhääling natsionaliseeriti. Jättes kõrvale tolle ajastu tsensuuripoliitika, väärib märkimist et riik tegi omanikuna olulisi investeeringuid, suurendas personali ja parandas infrastruktuuri.