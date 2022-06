Kuulipilduri seljakott: vajadusest sündinud

Tugevad partnerid

Seljakotti on nüüdseks ASi Profline ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös arendatud ja täiustatud ligi kaks ja pool aastat. AS Profline on tegelenud militaarrõivaste arenduse ja tootmisega juba üle 20 aasta ja olnud pikaajaline partner muu hulgas nii Eesti kaitseväele kui ka politsei- ja piirivalveametile.

«Kui algul seda mõtet neile tutvustasin, oldi küll natuke skeptilised, aga siis hakkasime tegelema. Profline’i tootearendusvõime ja professionaalsus on muljet avaldav. Tänu neile sai kirjutatud ka projekt, millega rahastati plastdetailide arendust Tallinna Tehnikaülikoolis. Just sellele ongi läinud kõige rohkem aega, et saavutada ideaalilähedane tulemus,» rääkis Rebane. Koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Koti viies versioon oli äsja katsetamiseks erioperatsioonide grupi õppusel, et ekstreemsetes tingimustes vead ja puudused välja tuleksid. Rebane usub, et selle aasta lõpuks või järgmise alguseks on testimistega jõutud niikaugele, et saab juba tootma hakata.

Aga kuulipilduri abi?