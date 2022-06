Naiskodukaitse loodud äpp «Ole valmis!» aitab kriisiolukordadeks valmistuda 80 000 inimesel

Tõlgete lisandumisega samal ajal jõudis «Ole valmis!» nii Google Play kui ka App Store’i poes rakenduste Eestis allalaaditud rakenduste esimeste hulka. See andis äppi arendavatele naiskodukaitsjatele usku ja enesekindlust, et ollakse õigel teel ning et Eesti inimesed vajavad mugavat juhist, kuidas olla valmis ootamatusteks.

2019. aasta kevadel anti riskijuhtimise foorumil mobiilirakendusele «Ole valmis!» tiitel Riskijuht 2019. Riskijuhtimise foorumi ühe korraldaja Marsh & McLennan Baltikumi juhi Mart Mere sõnul on Naiskodukaitse loodud äpp «Ole valmis!» suurepärane näide vabatahtliku liikumise panusest teavitustöösse valdkonnas, mis puudutab iga Eestimaa inimest. «Naiskodukaitse on selle äpiga teinud tähtsa ja keerulise teema suurele osale inimestest hästi kättesaadavaks ja lihtsalt käsitletavaks. Imetlusväärne on, et üle sajaleheküljeline ellujäämisõpik on paigutatud mugavasse ja moodsasse nutikeskkonda. Koos Naiskodukaitsega tunnustame ka paljusid häid partnereid, kes on aidanud rakenduse sisu kokku panna ja on toeks olukorras, kus me abi vajame,» sõnas Mere.