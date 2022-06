Kodutütred toovad selle aasta võidutule Eesti maakondadesse

Järva ringkond

Foto: Veiko Leit

Eve Orlovski on Peetri kodutütarde rühma noortejuht olnud kaheksa aastat. Ta alustas rühmavanema abi ametikohalt ja on tänaseks saanud rühmavanemaks. Tänu arusaajale ja sõbralikule loomusele on tal noortega suurepärane läbisaamine. Ta leiab noortega kergesti ühise keele ning suudab isikliku eeskujuga haarata tegevustesse terve rühma.

Arli Orlovski on kodutütar, keda tunneb nime- ja nägupidi peaaegu iga Järva ringkonna noortejuht. Ta on aktiivsuse ja teotahtega teistele eeskujuks. Muljet avaldav on tema matkakilomeetrite kogumine virtuaalmatkamisel juba mitu aastat järjest. Arli on ka tubli laskesportlane ja esindab peaaegu igal laskevõistlusel nii Järva ringkonda kui ka Järva malevat.

Lääne ringkond

Foto: Markus Sein

Eda Aavik on rõõmsameelne, aktiivne noortejuht, kes on alati olemas. Tema panus organisatsiooni on mõõtmatu. Ta on alati abiks koondustel ja siis, kui on vaja rännakutel kontrollpunktides tegutseda, ta on laagrites noortele ema eest. Oma huumorimeelega paneb ta naerma kõik noored ja ka täiskasvanud.

Mia Mai Muru on väga tubli ja aktiivne kodutütar, kes osaleb ise paljudel üritustel ja aitab neid ka korraldada. Tal on edukalt läbitud 1. järk, teda on tunnustatud hoolsuspaela ja hoolsusmärgiga. Ta on saavutanud oma meeskonnaga maakondlikel rännakutel mitmeid aastaid esikoha ning esindanud Läänemaad edukalt ka Ernakesel.

Lääne ringkond Hiiumaa

Foto: Merje Reismaa