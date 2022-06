Evakuatsioonirühmad sünnitas vajadus viia võitlejate pered sõja jalust

Viimaste aastate kriisid on ilmekalt näidanud, kui väga läheb vaja erialateadmiste ja oskustega inimesi. Kuid samuti on tõestust leidnud, et vabatahtlike kasutamisel on eeliseks just organiseerumine ning süsteemne lähenemine. Käimasolevast Ukraina sõjast saame teha järeldusi, et just selliste oskuste järele on suur vajadus iga relvastatud konflikti korral.