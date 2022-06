Mustamäe metsa kerkib hiiglasuur PVC-hall

Ümbruskonna elanikele ei meeldinud esiteks see, et edaspidi paistab koduaknast männimetsa asemel hiiglasuur täispuhutud kilekott, nagu ütles üks staadioni naaber. Teiseks ei taha inimesed leppida, et kaob võimalus kasutada unarusse jäetud staadioni tervisespordiks, jalutamiseks või muud moodi vaba aja veetmiseks. Kolmandaks jäävad ketta- ja vasaraheitjad ilma ainsast treenimiskohast Tallinnas. Samuti tundus elanikele, et kõik on juba otsustatud ja nüüd üritatakse seda plaani neile lihtsalt maha müüa.