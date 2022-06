5:1 meie kasuks. Vene jalaväelased peavad sõdima viis korda viletsama relvaga kui Eesti sõdurid

Lasketäpsusele avaldab negatiivset mõju ka AK-74Mi tuim ja raskevõitu päästik. R20 Rahe lasketäpsus: lukk liigub siidiselt, päästik on pehme ja mugav, sihikud kergesti seadistatavad. Relv on veidi kergem ja tänu reguleeritava pikkusega kabale on laskeasend mugavam kui AK-74Mil. Laskevõistlustel lastud kõrged tulemused lubavad väita, et R20 Rahe lasketäpsus on suurusjärgus 1–2 MOA ehk kuulide hajuring 100 peal on 2,5–5 cm. Võidupunkt läheb R20 Rahele. 5. Töökindlus: AK-74M on töökindel ja vastupidav. Esimene põhjus on robustne gaasikolb ja pöördluku süsteem, mis ei lase koguneda relva olulistesse kohtadesse liival, tolmul ega tahmal. Teine põhjus on suured tolerantsid, relva lukk liigub lukukoja siinidel paraja kolinaga, mõned relva osad logisevad lasu hetkel ja relva liigutamisel. R20 Rahe on töökindel ja vastupidav. Ka R20 Rahe on gaasikolviga ja pöördlukuga automaatrelv. Paljude relvapõlvkondade arengu jooksul on relva töökindlamaks arendatud ja parendatud. Oluline on R20 Rahe gaasikolbi regulaator, mis võimaldab kiiresti seada asendeid: normal, dirty, (määrdunud relva korral), supressor (helisummuti kasutamine). Vajadusel võtab R20 Rahe ülemise (koos vintraua, laesääre ja lukukojaga) või alumise relvaraami (püstolkäepideme, löögi- ja päästemehhanismiga) või lukuraami (koos lukuga) vahetamine aega sekundeid, see on taktikalises olukorras väga vajalik. Töökindluse punkt läheb AK-74Mi ja R20 Rahe võrdluses mõlemale. Lõpptulemus: tulemusega 5:1 osutus Venemaa ja Eesti automaatrelvade võrdluses paremaks Eesti relv R20 Rahe.