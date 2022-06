Iisraeli riik püsib sõjalisel jõul, innovatsioonil ja rahva kaitsetahtel

Iisraeli araablased on vabastatud kohustuslikust ajateenistusest, kuna see võib viia nad olukorda, kus nad on sunnitud võitlema naaberriikides elavate sugulaste vastu. Enamik juute ja araablasi on selle status quo’ga rahul. Mõned on siiski väljendanud muret, et araablaste väljajätmine ajateenistusest paneb nad sotsiaalselt ja majanduslikult ebasoodsasse olukorda, kuna paljud juudid loovad sotsiaalseid sidemeid just kaitseväes ja see paneb aluse nende karjäärile pärast teenistust.