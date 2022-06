Colombias sai härjavõitluse tribüüni varingus surma neli inimest

«Hetkel on surnud neli inimest – kaks naist, mees ja laps,» ütles Tolima regioonikuberner Jose Ricardo Orozco pärast El Espinali kesklinnas toimunud õnnetust kohalikule raadiojaamale.

«Esialgsetel andmetel on veel ligikaudu 30 inimest on tõsiselt vigastatud,» ütles Orozco. Kuberner märkis, et päästetöötajad evakueerivad endiselt vigastatuid haiglatesse.