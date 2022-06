Ohtlik tomativiirus on tunginud kolme Eesti kasvataja taimedele

ToBRFV on ohtlik tomativiirus, mis kahjustab tomatit ja paprikat ning mida on Euroopa Liidus viimastel aastatel järjest rohkem leitud. Komisjoni ametlikud meetmed näevad ette iga-aastase seire kõikides liikmesriikides ning nakatunud taimede hävitamise ning kasvukoha desinfitseerimise.

Viirus jõudis Euroopasse tomatiseemnetega

Ulatuslikku seiret kogu Euroopa Liidus tehti esimest korda 2020. aastal. Praeguseks on seda viirust leitud enamikus Euroopa Liidu riikides, Eestis on seda varem leitud korra, 2021. aastal.

Tegemist on väga hõlpsalt edasi kanduva viirusega, kasvuhoones on viirust väga kerge tööriistade ja riietega taimelt taimele kanda. Eestisse jõudis viirus tõenäoliselt imporditud tomatiseemnetega. Tomato brown rugose fruit viirusele resistentseid tomatisorte ei ole teada.

Tomato brown rugose fruit viiruse nakkus võib kulgeda ilma tunnusteta, kuid halvimal juhul põhjustab see tugevaid haigustunnuseid nii lehtedel kui viljadel. ToBRFV põhjustab lehtedel mosaiiksust ning lehtede deformeerumist. Õietuped muutuvad pruuniks ning võivad nakkuse hilisemas staadiumis kuivada. Nakatunud taimede viljad on väiksemad, tugevama pinnaga, kahvatud ning neil on pruune nekrootilisi laike. Nakkuse tagajärjeks võib olla ka täielik saagikadu.